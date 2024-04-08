$92.42+0.11100.13+0.06
Войти в почту

Чемпионская гонка WTA, 8 апреля: Касаткина вошла в топ-10

Российская теннисистка, 11-я ракетка мира Дарья Касаткина после финалf турнира в Чарльстоне (США) вошла в первую десятку обновлённого рейтинга Чемпионской гонки WTA. Она поднялась на семь позиций и занимает 10-ю строчку. Лучшей из россиянок по-прежнему остаётся Анна Калинская (9-е место). Заметного прогресса добилась Вероника Кудерметова (42-е место), поднявшаяся на 15 позиций в рейтинге.

Касаткина вошла в топ-10 WTA
© Чемпионат.com

Обыгравшая Касаткину в финале турнира в Чарльстоне, американская теннисистка Даниэль Коллинз переместилась с 7-й позиции на 4-ю.

Первая ракетка мира из Польши Ига Свёнтек продолжает лидировать в Чемпионской гонке WTA.

Чемпионская гонка WTA, 8 апреля:

1 (1). Ига Свёнтек (Польша) – 3140 очков.

2 (2). Елена Рыбакина (Казахстан) — 2693.

3 (3). Арина Соболенко (Беларусь) – 2520.

4 (7). Даниэль Коллинз (США) — 2022.

5 (4). Чжэн Циньвэнь (Китай) – 1785.

6 (5). Кори Гауфф (США) – 1765.

7 (6). Елена Остапенко (Латвия) – 1553.

8 (8).Ясмине Паолини (Италия) – 1472.

9 (9). Анна Калинская (Россия) – 1422.

10 (17). Дарья Касаткина (Россия) – 1358...

15 (13). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1147.

16 (15). Екатерина Александрова (Россия) –1062…

26 (24). Анастасия Потапова (Россия) – 636…

42 (57). Вероника Кудерметова (Россия) – 389

49 (43). Мирра Андреева (Россия) – 368.

50 (45). Диана Шнайдер (Россия) — 362...

52 (47). Людмила Самсонова (Россия) – 357…

55 (49). Мария Тимофеева (Россия) — 353.

56 (50). Анна Блинкова (Россия) – 346…

72 (65). Элина Аванесян (Россия) – 266…

79 (95). Камилла Рахимова (Россия) – 244…

85 (75). Эрика Андреева (Россия) – 230…

92 (89). Анастасия Захарова (Россия) – 182.

Теннис
Кори Гауфф
Элина Аванесян
Людмила Самсонова
Диана Шнайдер
Камилла Рахимова
Даниэль Коллинз
Елена Рыбакина
Анна Блинкова
Арина Соболенко
Анна Калинская
Вероника Кудерметова
Анастасия Потапова
Дарья Касаткина
Анастасия Захарова
Екатерина Александрова
Мария Тимофеева
Елена Остапенко
Анастасия Павлюченкова
Главное о спорте
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости