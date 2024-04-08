Медведев и Рублев сохранили свои позиции в рейтинге ATP

Россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев сохраняют свои позиции в рейтинге Ассоциации теннисистов‑профессионалов (АТР), новая версия которого опубликована на сайте организации.

Россияне не участвовали в турнирах, проходивших на прошлой неделе. Медведев по‑прежнему занимает четвертое место, Рублев удерживает шестую строчку. Лидером рейтинга остается серб Новак Джокович.

На восьмое место поднялся поляк Хуберт Хуркач, победивший на грунтовом турнире в португальском Эшториле. Норвежец Каспер Рууд, прежде занимавший восьмую строчку, опустился на 10‑ю. Он на турнире в Эшториле не смог преодолеть полуфинальную стадию.

Россиянин Карен Хачанов остался на 17‑м месте, Роман Сафиуллин переместился с 40‑го на 41‑е, Аслан Карацев поднялся с 44‑го на 43‑е, Павел Котов, несмотря на выход в полуфинал турнира в Марракеше, потерял одну позицию и теперь занимает 69‑е место.

Рейтинг АТР, версия от 8 апреля:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 9725 очков

2 (3). Янник Синнер (Италия) — 8710

3 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 8645

4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 7165

5 (5). Александр Зверев (Германия) — 5415

6 (6). Андрей Рублев (Россия) — 4890

7 (7). Хольгер Руне (Дания) — 3795

8 (10). Хуберт Хуркач (Польша) — 3665

9 (9). Григор Димитров (Болгария) — 3540

10 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 3465…

17 (17). Карен Хачанов — 2005…

41 (40). Роман Сафиуллин — 1089…

43 (44). Аслан Карацев — 1073…

69 (68). Павел Котов (все — Россия) — 817.