Шамиль Тарпищев: называть теннисистов иноагентами — это несусветная глупость

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал слова главы Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова, который ранее назвал российских теннисистов, желающих принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе, командой иноагентов. Тарпищев отметил, что российские теннисисты проводят много времени за границей по спортивным причинам, и называть их иноагентами глупо.

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«Называть теннисистов иноагентами — это глупость. Спортсмен выполняет работу, которой посвятил всю жизнь и никогда не предавал страну. Это несусветная глупость. А что теннисист играет более 30 соревнований за рубежом — это специфика вида спорта. Они так выступали и до пандемии, и сейчас, и будут потом. При этом, когда есть возможность, многие приезжают домой готовиться. И Вероника Кудерметова, и Карен Хачанов приезжали тренироваться сюда. Обвинять их в том, что дома не проводят много времени — это незнание спортивной специфики теми людьми, которые начинают на этот счёт выступать», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Напомним, ранее Международная федерация тенниса (ITF) объявила о допуске россиян на предстоящие Олимпийские игры в нейтральном статусе в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). Российские теннисисты выступают на турнирах ATP и WTA в качестве нейтральных спортсменов.