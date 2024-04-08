Тарпищев ответил назвавшему российских теннисистов иноагентами главе ОКР

Называть российских теннисистов иноагентами глупо - они проводят много времени за рубежом исключительно по спортивным причинам. Об этом заявил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев. ТАСС

«Спортсмен выполняет работу, которой посвятил всю жизнь и никогда не предавал страну. Теннисисты являются патриотами нашей родины», — заявил глава ФТР. RT на русском

Ранее глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал российских теннисистов, желающих сыграть на Олимпиаде, командой иноагентов. Lenta.ru