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Шамиль Тарпищев: называть теннисистов иноагентами — это несусветная глупость

Называть российских теннисистов иноагентами глупо - они проводят много времени за рубежом исключительно по спортивным причинам. Об этом заявил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев. ТАСС

«Спортсмен выполняет работу, которой посвятил всю жизнь и никогда не предавал страну. Теннисисты являются патриотами нашей родины», — заявил глава ФТР. RT на русском

Ранее глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал российских теннисистов, желающих сыграть на Олимпиаде, командой иноагентов. Lenta.ru

Тарпищев ответил назвавшему российских теннисистов иноагентами главе ОКР
© РИА Новости
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