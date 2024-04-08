Хачанов обыграл Норри и вышел в 1/16 финала «Мастерса» в Монте-Карло

16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов вышел в 1/16 финала «Мастерса» в Монте-Карло (Монако).

В матче 1/32 финала россиянин со счётом 7:5, 7:6 (7:3) обыграл 30-ю ракетку мира британца Кэмерона Норри. Продолжительность встречи составила 2 часа 25 минут.

За это время Хачанов выполнил семь подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Норри ни одного эйса, две двойные ошибки идва реализованных брейк-пойнта из пяти.

В следующем раунде Хачанов сыграет с аргентинцем Франсиско Серундоло, который в своём матче победил Даниэля Альтмайера (6:2, 7:6 (7:3)).

Турнир в Монако проходит с 7 по 14 апреля. Общий призовой фонд турнира составляет €5 950 575.