Надаль рассказал, когда планирует вернуться в тур

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, на каком турнире хотел бы вернуться в тур.

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«У меня были проблемы с животом в течение нескольких месяцев. Я двигаюсь вперёд постепенно, день за днём, неделя за неделей. Я ничего не исключаю, но не могу сказать, что здесь я буду играть, а здесь нет. Я бы хотел сыграть в Барселоне. Но если не получится, то это случится в Мадриде», — сказал Надаль в интервью Teledeporte.

Отметим, что турнир категории АТР-500 в Барселоне пройдёт с 15 по 21 апреля. «Мастерс» в Мадриде состоится с 24 апреля по 5 мая.

Ранее Рафаэль Надаль снялся с грунтового «тысячника» в Монте-Карло (Монако), который начался 7 апреля.