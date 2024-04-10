Андрей Рублев вылетел с «Мастерса» в Монте-Карло

Сегодня, 10 апреля, состоялся матч второго круга турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), в котором шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв встречался с представителем Австралии Алексеем Попыриным (46-й в рейтинге ATP). Игра завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу австралийского спортсмена.

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Продолжительность матча составила 1 час 40 минут. Попырин в этой встрече четыре раза подал навылет, совершил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Рублёва пять эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести.

Таким образом, Рублёв завершил выступления в одиночном разряде на «Мастерсе» в Монте-Карло. Турнир в Монако завершится 14 апреля.