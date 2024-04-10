Джокович очаровал теннисистку своим милым поступком в Монте-Карло

Ализе Лим было холодно во время общения с Новаком. Серб любезно отдал ей собственную куртку.

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Первая ракетка мира Новак Джокович уверенно обыграл россиянина Романа Сафиуллина (6:1, 6:2) во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло. Самые сложные испытания ещё впереди, и глобальные выводы делать рано, но к грунтовой части сезона Джокович готов более-менее неплохо.

По крайней мере, Новак не впал в ступор после сенсационного поражения месячной давности от 125-й ракетки мира Луки Нарди в Индиан-Уэллсе. Его форму можно назвать как минимум удовлетворительной, если не хорошей. А настроение у Джоковича ещё лучше. Как и умение завораживать окружающих своими манерами и стилем поведения.

Перед стартовым матчем в Монте-Карло Новак дал развёрнутое интервью ведущей телеканала Eurosport Ализе Лим. Беседа проходила прямо на трибунах центрального корта. В тот момент на улице была ветреная и прохладная погода. Новак пришёл на интервью в спортивной куртке, а Лим предпочла довольно легкий наряд. Джокович сразу же одолжил ведущей свою тёплую одежду.

«Новак – истинный джентльмен, поэтому мне посчастливилось сидеть рядом с ним. Многие думают, что в Монте-Карло очень жарко, но здесь достаточно холодно. Вот почему Новак одолжил мне свою куртку», — сказала в начале интервью Лим.

Это заявление было только в полной версии интервью, в то время как в Сети распространялись его нарезки. Не все болельщики поняли, как на Лим оказалась куртка Новака. Ализе пришлось объясняться, потому что некоторые предполагали, что она сама потребовала одежду у Джоковича.

«Мне было холодно, поэтому я украла куртку Новака. Шучу, он просто в очередной раз повёл себя как джентльмен», — написала Лим в соцсетях, прикрепив к сообщению веселые эмоджи.

Примерно в то же время Ализе брала интервью у третьей ракетки мира Карлоса Алькараса. Тогда он ещё не снялся с «Мастерса» и планировал принять в нём участие. Лим пришлось терпеть прохладную погоду. Хотя, справедливости ради, Карлосу вряд ли было бы уместно отдавать свой спортивный свитер по примеру Джоковича. Всё-таки он снимается и одевается не так просто, как куртка Джоковича.

Ещё Ализе общалась со второй ракеткой мира Янником Синнером, но тот прибыл на интервью в лёгком спортивном наряде, и ему самому не мешало бы одеться потеплее.

В любом случае Джокович очаровал Лим и завоевал её симпатии. Ализе снова с ним пообщалась, после того как тот обыграл Сафиуллина. На этот раз оделась тепло, поэтому помощь серба не понадобилась.

Джоковича и Лим уже давно связывают дружеские отношения. Ализе работает ведущей на Eurosport последние пару лет, а до этого была профессиональной теннисисткой. Француженка с вьетнамскими корнями звёзд с неба не хватала. Выиграла три титула ITF, заработала $ 492 тыс. призовых и была максимум 135-й ракеткой мира в рейтинге WTA. В основной сетке турниров «Большого шлема» она играла только на «Ролан Гаррос» (2014, 2015, 2016, 2017), но всегда вылетала в первом круге. Пожалуй, главным воспоминанием в её карьере стала встреча с легендарной Сереной Уильямс в стартовом круге домашнего мэйджора в 2014-м. Ализе без шансов проиграла — 2:6, 1:6, но для неё был честью сам факт выхода на корт против соперницы, которая за карьеру взяла 23 ТБШ.

Лим не была успешной теннисисткой, но это не стало преградой для Джоковича, чтобы подружиться с ней. В том же 2014-м Ализе и Новак вместе снялись в видео для соцсетей «Ролан Гаррос», поучаствовав в челлендже на скорость одевания в спортивную форму. При каждой возможности Джокович и Лим весело проводили время вместе и общались, о чём француженка сообщала в соцсетях.

Лим стала довольно популярной во Франции, хоть и не добилась значимых достижений в женском теннисе. Отчасти благодаря яркой внешности. Вьетнамские корни тоже помогли, поскольку Ализе стала своего рода символом мультикультурализма в спорте. Сейчас на страницу 33-летней теннисистки и телеведущей в главной соцсети подписано 115 тысяч человек, что является недостижимым показателем для многих бывших и нынешних звёзд WTA-тура

При этом по-настоящему серьёзная популярность к Лим пришла после того, как она прекратила активные выступления в конце сезона-2020. Тогда же у неё завязались отношения с легендой французского баскетбола, четырёхкратным чемпионом НБА в составе «Сан-Антонио Спёрс» Тони Паркером, который сейчас является владельцем клуба Евролиги АСВЕЛ.

В 2022-м Лим приступила к работе на телеканале Eurosport. Её первым крупным турниром стал Australian Open, который в том году запомнился депортацией Новака Джоковича из-за нарушения коронавирусных ограничений. Многие коллеги Ализе критиковали серба, но Лим вступилась за него.

«У меня всегда была особая симпатия к Новаку. Он остаётся великим чемпионом благодаря тому, чего уже достиг. Он вернётся и начнёт побеждать снова, а люди забудут обо всём. Эта история с депортацией раздута из ничего. Я даже удалила некоторых друзей в соцсетях, потому что они зашли слишком далеко в критике Новака. Я не могу не сочувствовать ему, потому что сама играла в теннис на профессиональном уровне», — заявила Лим.

Подобные слова в тот период могли стоить работы начинающей телеведущей, но увольнять Лим всё-таки не стали. В будущем она не раз брала интервью у Джоковича, когда тот приезжал на турниры во Франции и Монако – «Ролан Гаррос», «Мастерсы» в Париже и Монте-Карло.

Джокович всегда с удовольствием общался с Ализе. В прошлом году он взял титул на парижском «Мастерсе», одолев в финале Григора Димитрова. Сразу после победы он подбежал к Лим и подарил её свою белую кепку в качестве сувенира на память. А потом традиционно дал интервью в непринуждённой дружеской обстановке.

Лим не всегда работает на матчах. Иногда она посещает их в качестве зрителя. Приоритет отдаёт играм Новака на «Ролан Гаррос», вместе с Тони Паркером она не раз наблюдала за его выступлением на парижском «Шлеме». А каждое интервью с Джоковичем Ализе считает особенным моментом.

«Меня поражает атмосфера, которая царит, когда Новак приходит в комнату для интервью. Это совсем не то же самое, что в случае других игроков. Вокруг собирается огромное количество людей. А потом наступает завораживающая тишина, и это впечатляет. Моё сердце билось и вырывалось из груди, потому что я сказала себе, что не имею права потерпеть неудачу. Думаю, что все чувствуют себя немного по-особенному, когда Новак внезапно появляется перед вами и завораживает всех вокруг», — утверждает Лим.

Ализе также брала интервью у Роджера Федерера и Рафаэля Надаля, но всё-таки самое интересное и завораживающее общение у неё всегда было с Джоковичем. Новак обратил на Ализе внимание, когда та была совсем малоизвестной теннисисткой, что она очень ценит.

В этом состоит одно из главных достоинств Джоковича – он легко может завести дружбу с игроками, которые не входят в первую сотню или даже топ-300 мирового рейтинга, старается решить их проблемы в случае необходимости. Вот почему Новак всегда будет пользоваться большим уважением в теннисном сообществе.