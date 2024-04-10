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Даниил Медведев обыграл Гаэля Монфиса и вышел в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло

Российский теннисист Даниил Медведев, четвёртая ракетка мира, уверенно вышел в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло (Монако). В своём матче второго круга спортсмен в двух сетах обыграл 40-ю ракетку мира из Франции Гаэля Монфиса. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4.

Даниил Медведев вышел в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло
© globallookpress.com

Теннисисты провели на корте 1 час 28 минут. За это время Даниил Медведев реализовал четыре брейк-пойнта из десяти и допустил четыре двойные ошибки. На счету Гаэля Монфиса — две подачи навылет и один реализованный брейк-пойнт из двух.

Теннис
Гаэль Монфис
Даниил Медведев
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