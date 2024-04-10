Монфис прокомментировал проигрыш Медведеву на турнире в Монте‑Карло

«Медведев легко меня обыграл, он заставлял много работать» — Монфис после поражения на турнире в Монте‑Карло
Французский теннисист Гаэль Монфис заявил, что Даниил Медведев заставлял его много работать в матче третьего круга «Мастерса» в Монте‑Карло, и отметил, что россиянину удалось навязать свою игру.
В среду Медведев одержал победу над Монфисом со счетом 6:2, 6:4.
— Даниил легко меня обыграл. Он хорошо сыграл тактически. Он смог навязать мне свою игру и то, что он хотел сделать.
Тактически я не делал правильных вещей. Я попробовал несколько вариантов, но не смог изменить ситуацию. Он действительно заставлял меня много работать, и он делал такие удары, которые мешали мне, так что сегодня мне было сложнее.
— Даниил действительно хороший игрок на грунте?
— Не знаю, сильно ли ему помог Жиль, но Даниил играл хорошо. Он не совершал много ошибок. Это странный вопрос, потому что он выиграл турнир серии «Мастерс». А я никогда не выигрывал. Разве я плохой игрок на грунтовом корте?
Иногда теннисисты не так хорошо играют на грунте, но тем не менее они очень эффективны. В любом случае, если бы мне удалось сделать то, что сделал он, я был бы счастлив, — сказал Монфис на пресс‑конференции.
В следующем раунде Медведев сыграет против соотечественника Карена Хачанова.