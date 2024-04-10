Медведев прокомментировал конфликт с судьей в матче с Монфисом

Российский теннисист Даниил Медведев, четвёртая ракетка мира, высказался о своём конфликте с судьёй на вышке в матче второго круга «Мастерса» в Монте-Карло (Монако), в котором спортсмен играл с 40-й ракеткой мира из Франции Гаэлем Монфисом. Россиянин был недоволен тем, что линейный арбитр не зафиксировал удар соперника в аут во время второго сета: Медведев заявил, что из-за ошибки судьи он проиграл гейм.

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