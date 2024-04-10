Вихлянцева: мне кажется, что Хачанов сможет обыграть Медведева на грунте

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева, бывшая 54-я ракетка мира, высказалась о победе четвёртой ракетки мира из России Даниила Медведева над французом Гаэлем Монфисом во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло (Монако), а также поделилась мнением о фаворите в российском дерби в матче третьего круга между Медведевым и Кареном Хачановым.

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