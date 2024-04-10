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Рафаэль Надаль и Денис Шаповалов заявились на «Мастерс» в Риме по защищённому рейтингу

Опубликован заявочный лист грунтового «Мастерса» в Риме (Италия), который пройдёт с 8 по 19 мая. Автоматически в него включены все игроки топ-77, в том числе и пропускающие турниры из-за травм россиянин Аслан Карацев и британец Энди Маррей.

Надаль и Шаповалов заявились на «Мастерс» в Риме по защищенному рейтингу
© globallookpress.com

Отметим, что по защищённому рейтингу на турнир заявились 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» из Испании Рафаэль Надаль и бывшая десятая ракетка мира из Канады Денис Шаповалов. Уайдл-кард на соревнования получили итальянцы Маттео Берреттини и Фабио Фоньини.

Всего в заявку попали шесть россиян: Даниил Медведев (4), Андрей Рублёв (6), Карен Хачанов (17), Роман Сафиуллин (41), Аслан Карацев (43) и Павел Котов (69).

Напомним, действующим чемпионом турнира в Риме является Даниил Медведев.

Теннис
Павел Котов
Роман Сафиуллин
Аслан Карацев
Даниил Медведев
Карен Хачанов
Рафаэль Надаль
Денис Шаповалов
Андрей Рублев
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