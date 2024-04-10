Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский заявил, что победа россиянина Даниила Медведева над французом Гаэлем Монфисом на турнире серии «Мастерс» в Монте‑Карло была ожидаемой.

В среду Медведев вышел в третий круг «Мастерса» в Монте‑Карло, обыграв Монфиса со счетом 6:2, 6:4.

— Для меня была ожидаема уверенная победа Даниила. Мне кажется Монфису сейчас нечем обыгрывать Медведева. Даниил играет стабильнее, увереннее, есть запас прочности. Ничего неожиданного в этой уверенной победе нет. Монфис вел 4:1 во втором сете, но специфика игры Медведева в том, что в решающие моменты он просто перестает ошибаться. Так произошло и в этот раз, — приводит слова Ольховского «РБ Спорт».

В следующем круге Медведев сыграет против соотечественника Карена Хачанова.