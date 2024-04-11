Хачанов прокомментировал победу над Медведевым на «Мастерсе»

17-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов высказался о победе над соотечественником Даниилом Медведевым (четвёртый в рейтинге ATP) в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

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