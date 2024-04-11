Медведев скандально завершил выступление в Монте-Карло

Российский теннисист Даниил Медведев нагрубил судье во время матча третьего круга с Кареном Хачановым. RT на русском

«Вы собираетесь принимать меры? Вчера мяч ушел в аут, сейчас тоже самое. Кто-то возьмет на себя ответственность? Это не входит в мои обязанности. Это работа того парня в очках, но они ему не нужны! Он ничего не видит. Почему это случается второй день подряд? Откройте свои чертовы глаза и сделайте что-нибудь», - обрушился Медведев, которого наказали на одно очко за критику работы судей. Российская газета

Матч закончился со счетом 6:3, 7:5 в пользу Хачанова. Газета.Ru