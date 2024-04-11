Циципас одержал победу над Зверевым и сыграет с Хачановым

В матче третьего круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) 12-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас одержал победу над представителем Германии Александром Зверевым (пятый в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 7:5, 7:6 (7:3) в пользу греческого спортсмена.

Продолжительность матча составила 2 часа 8 минут. Циципас в этой встрече дважды подал навылет, совершил семь двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Зверева 10 эйсов, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 10.

В четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло Циципас встретится с 17-й ракеткой мира российским теннисистом Кареном Хачановым. Турнир завершится 14 апреля.