Медведева оштрафовали за крики в адрес судей

Чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев был оштрафован на очко за крики и грубую оценку судейской работы в концовке матча с соотечественником Кареном Хачановым в третьем круге грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

Напомним, у Медведева вызвало негодование решение линейного судьи, принятое во втором сете при счёте 5:5 (15:30). Тот, по версии Даниила, не заметил аут после удара Хачанова и позволил продолжить розыгрыш, который Медведев проиграл. В итоге гейм закончился брейком Карена.

На смене сторон у Медведева сначала вызвало агрессию решение судьи на вышке Карлоса Бернардеса вызвать ему физиотерапевта, однако по ходу своего монолога Даниил грубо и криками оценил и работу линейного судьи, в частности, призывами «открыть глаза» и лишить специалиста лицензии.

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После этого Бернардес всё же принял решение применить к Медведеву санкции – он оштрафовал его на очко, счёт стал 6:5 (15:0) в пользу Хачанова, который и выиграл матч.