Норвежец Рууд стал последним полуфиналистом «Мастерса» в Монте‑Карло

Норвежский теннисист Каспер Рууд вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Монте‑Карло.

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В четвертьфинале восьмой сеяный Рууд одержал победу над Французом Уго Умбером (14‑й номер посева). Встреча продолжалась 2 часа 5 минут и завершилась со счетом 6:3, 4:6, 6:1.

В следующем раунде Рууд сыграет против первой ракетки мира серба Новака Джоковича. В другом полуфинале встретятся грек Стефанос Циципас (12) и итальянец Янник Синнер (2).

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Четвертьфинал

Каспер Рууд (Норвегия, 8) — Уго Умбер (Франция, 14) — 6:3, 4:6, 6:1.