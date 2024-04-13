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Надаль в Барселоне выиграл у Рублева тренировочный сет со счетом 6:1

Рафаэль Надаль и Андрей Рублев готовятся к турниру в Барселоне, который пройдет на следующей неделе.

Надаль в Барселоне выиграл у Рублева тренировочный сет
© Sports.ru

Сегодня испанец выиграл у Рублева тренировочный сет со счетом 6:1.

Сообщается, что во время игры Надаль был доволен своей подачей.

Испанец пока не объявил, выступит ли на турнире. Он был не уверен из-за физических проблем.

В первом круге он должен сыграть с Флавио Коболли.

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