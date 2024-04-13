Рафаэль Надаль и Андрей Рублев готовятся к турниру в Барселоне, который пройдет на следующей неделе.
Сегодня испанец выиграл у Рублева тренировочный сет со счетом 6:1.
Сообщается, что во время игры Надаль был доволен своей подачей.
Испанец пока не объявил, выступит ли на турнире. Он был не уверен из-за физических проблем.
В первом круге он должен сыграть с Флавио Коболли.
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Надаль в Барселоне выиграл у Рублева тренировочный сет со счетом 6:1
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