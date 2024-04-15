Надаль подтвердил участие на турнире в Барселоне

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль подтвердил, что выступит на грунтовом турнире категории ATP-500 в Барселоне (Испания).

«Я приехал сюда и отложил принятие решения на последнюю минуту, потому что не знал, смогу ли сыграть. Завтра я выйду на корт. Для меня возможность сыграть в Барселоне — это подарок. Я воспринимаю этот год как последний в карьере и намерен наслаждаться каждым моментом», — сказал Надаль на пресс-конференции.

В матче первого круга турнира в Барселоне Рафаэлю Надалю предстоит встретиться с представителем Италии Флавио Коболли (62-й в рейтинге ATP). Игра состоится завтра, 16 апреля. Турнир в Барселоне завершится 21 апреля.