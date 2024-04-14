Циципас уступает лишь Надалю по проценту выигранных матчей в Монте-Карло

12-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас вышел на второе место по проценту выигранных матчей на «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако). Грек взял верх в 86,4% матчей на турнире (баланс побед и поражений — 19-3)

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Одержав победу над второй ракеткой мира Янником Синнером в полуфинале «тысячника» в Монако, Циципас обошёл по указанному выше показателю итальянца Николу Пьетранджели (85,7%). Уступает спортсмен лишь испанцу Рафаэлю Надалю, который выиграл 92,4% матчей на «Мастерсе» в Монте-Карло.

Напомним, Надаль является 11-кратным чемпионом турнира. Циципас становился победителем дважды — в 2021 и 2022 годах.

Сегодня, 14 апреля, состоится финал турнира в Монако, где встретятся норвежец Каспер Рууд и грек Стефанос Циципас.