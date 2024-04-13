Циципас впервые с 2022-го вышел в финал «Мастерса» и вернется в топ-10
12-я ракетка мира Стефанос Циципас победил №2 Янника Синнера в полуфинале в Монте-Карло (6:4, 3:6, 6:4) и увеличил отрыв в личных встречах (6:3).
В решающем сете Циципас ушел со счета 2:4. Это всего второе поражение Синнера в 2024-м, прервалась его серия из девяти побед.
Грек впервые с августа 2022-го обыграл соперника из топ-2 и вышел в финал на «Мастерсе». Он шестой раз в 22 матчах победил представителя топ-2.
Это будет его седьмой финал на «Мастерсах» и третий в Монте-Карло (он двукратный чемпион турнира). В целом он 28-й раз вышел в финал на уровне ATP, у него 10 титулов.
В понедельник Циципас спустя восемь недель вернется в топ-10.
Теперь он поборется с Новаком Джоковичем или Каспером Руудом.
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Циципас впервые с 2022-го вышел в финал «Мастерса» и вернется в топ-10
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