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Касаткина вошла в десятку Чемпионской гонки WTA

Российская теннисистка, 11-я ракетка мира Дарья Касаткина вошла в десятку сильнейших Чемпионской гонки Женской теннисной ассоциации (WTA). Спортсменка улучшила своё положение и продвинулась на семь позиций вперёд, заняв 10-е место.

Касаткина вошла в десятку Чемпионской гонки WTA
© Чемпионат.com

Без изменений у 26-й ракетки мира Анны Калинской, которая осталась на девятой позиции в рейтинге.

Другая россиянка — Анастасия Павлюченкова, опустилась на два пункта и занимает 15-е место. Из топ-15 Чемпионской гонки выбыла Екатерина Александрова.

Прогресс продолжается у американской теннисистки Даниэль Коллинз, которая отыграла три места и стала четвёртой в обновлённом рейтинге. Тройка сильнейших спортсменок осталась без изменений.

Чемпионская гонка WTA, 15 апреля:

1 (1). Ига Свёнтек (Польша) — 3140 очков.

2 (2). Елена Рыбакина (Казахстан) — 2693.

3 (3). Арина Соболенко (Беларусь) — 2520.

4 (7). Даниэль Коллинз (США) — 2022.

5 (4). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 1785.

6 (5). Кори Гауфф (США) — 1765.

7 (6). Елена Остапенко (Латвия) – 1553.

8 (8). Ясмине Паолини (Италия) — 1472.

9 (9). Анна Калинская (Россия) — 1422.

10 (17). Дарья Касаткина (Россия) — 1358.

15 (13). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1147.

16 (15). Екатерина Александрова (Россия) — 1062.

17 (13). Дарья Касаткина (Россия) — 1033.

26 (24). Анастасия Потапова (Россия) — 636.

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