Касаткина вошла в десятку Чемпионской гонки WTA
Российская теннисистка, 11-я ракетка мира Дарья Касаткина вошла в десятку сильнейших Чемпионской гонки Женской теннисной ассоциации (WTA). Спортсменка улучшила своё положение и продвинулась на семь позиций вперёд, заняв 10-е место.
Без изменений у 26-й ракетки мира Анны Калинской, которая осталась на девятой позиции в рейтинге.
Другая россиянка — Анастасия Павлюченкова, опустилась на два пункта и занимает 15-е место. Из топ-15 Чемпионской гонки выбыла Екатерина Александрова.
Прогресс продолжается у американской теннисистки Даниэль Коллинз, которая отыграла три места и стала четвёртой в обновлённом рейтинге. Тройка сильнейших спортсменок осталась без изменений.
Чемпионская гонка WTA, 15 апреля:
1 (1). Ига Свёнтек (Польша) — 3140 очков.
2 (2). Елена Рыбакина (Казахстан) — 2693.
3 (3). Арина Соболенко (Беларусь) — 2520.
4 (7). Даниэль Коллинз (США) — 2022.
5 (4). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 1785.
6 (5). Кори Гауфф (США) — 1765.
7 (6). Елена Остапенко (Латвия) – 1553.
8 (8). Ясмине Паолини (Италия) — 1472.
9 (9). Анна Калинская (Россия) — 1422.
10 (17). Дарья Касаткина (Россия) — 1358.
…
15 (13). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1147.
16 (15). Екатерина Александрова (Россия) — 1062.
17 (13). Дарья Касаткина (Россия) — 1033.
26 (24). Анастасия Потапова (Россия) — 636.