Финалисты «Мастерса» в Монте‑Карло опередили Рублева в рейтинге ATP
Российский теннисист Андрей Рублев переместился с шестого на восьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов‑профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
Рублев на прошлой неделе проиграл во втором круге турнира серии «Мастерс» в Монте‑Карло. Россиянина в рейтинге опередили победитель турнира грек Стефанос Циципас и финалист норвежец Каспер Рууд.
Лидирует по‑прежнему серб Новак Джокович, россиянин Даниил Медведев идет четвертым.
РЕЙТИНГ АТР, ВЕРСИЯ ОТ 15 АПРЕЛЯ:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 10035 очков
2 (2). Янник Синнер (Италия) — 8750
3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 8645
4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 7085
5 (5). Александр Зверев (Германия) — 5425
6 (10). Каспер Рууд (Норвегия) — 4025
7 (12). Стефанос Циципас (Греция) — 3995
8 (6). Андрей Рублев (Россия) — 3935
9 (8). Хуберт Хуркач (Польша) — 3675
10 (9). Григор Димитров (Болгария) — 3640
17 (17). Карен Хачанов — 2115…
38 (41). Роман Сафиуллин — 1139…
45 (43). Аслан Карацев — 1073…
69 (69). Павел Котов (все — Россия) — 817.