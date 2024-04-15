Финалисты «Мастерса» в Монте‑Карло опередили Рублева в рейтинге ATP

Российский теннисист Андрей Рублев переместился с шестого на восьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов‑профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

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Рублев на прошлой неделе проиграл во втором круге турнира серии «Мастерс» в Монте‑Карло. Россиянина в рейтинге опередили победитель турнира грек Стефанос Циципас и финалист норвежец Каспер Рууд.

Лидирует по‑прежнему серб Новак Джокович, россиянин Даниил Медведев идет четвертым.

РЕЙТИНГ АТР, ВЕРСИЯ ОТ 15 АПРЕЛЯ:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 10035 очков

2 (2). Янник Синнер (Италия) — 8750

3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 8645

4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 7085

5 (5). Александр Зверев (Германия) — 5425

6 (10). Каспер Рууд (Норвегия) — 4025

7 (12). Стефанос Циципас (Греция) — 3995

8 (6). Андрей Рублев (Россия) — 3935

9 (8). Хуберт Хуркач (Польша) — 3675

10 (9). Григор Димитров (Болгария) — 3640

17 (17). Карен Хачанов — 2115…

38 (41). Роман Сафиуллин — 1139…

45 (43). Аслан Карацев — 1073…

69 (69). Павел Котов (все — Россия) — 817.