Вихлянцева назвала имя главной соперницы Соболенко в туре

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева назвала имя главной конкурентки белорусской теннисистки, второй ракетки мира Арины Соболенко в туре.

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«По моему мнению, главный конкурент Арины в туре – это Ига Швёнтек. С Еленой Рыбакиной и Коко Гауфф Соболенко может совладать, одержать победу над ними, оказаться сильнее их в силе удара, в других моментах. Но именно полька из всей негласной Big-3 играет наиболее разнообразно. Она всё время может миксовать свой теннис, использовав как резаный, так и кручёный удар. Это доставляет Арине определённые трудности. Как только Соболенко сможет легко обыгрывать Швентёк, тогда мы увидим победы белоруски и на других турнирах «Большого шлема». На каждом покрытии у Соболенко будут разные конкуренты, но из вышеупомянутых девушек я бы поставила на первое место именно Игу, на второе – Коко, а на третье – Елену», — приводит слова Вихлянцевой Metaratings.

Отметим, что на грунтовом турнире категории WTA-500, который проходит в Штутгарте (Германия) с 15 по 21 апреля Соболенко во втором раунде может встретиться с Паулой Бадосой либо с квалифаером.