Хачанов объяснил, почему снялся с турнира ATP-500 в Барселоне

Российский теннисист и 17-я ракетка мира Карен Хачанов заявил, что снялся с турнира в Барселоне (Испания) из-за травмы и планирует восстановиться к турниру в Мадриде. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

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«К сожалению, мне пришлось сняться с турнира ATP-500 в Барселоне из-за небольшой травмы. Теперь я полностью отдаюсь процессу восстановления и подготовки со своей командой. Надеюсь, я буду готов к турниру в Мадриде. Скоро увидимся на кортах», — написал Хачанов в своих социальных сетях.

Напомним, ранее стало известно, что спортсмен не выступит в испанской Барселоне. О том, какая конкретно травма у теннисиста информации нет.

Турнир в Барселоне начался 15 апреля и завершится 21 апреля. На нём впервые за долгое время выступает экс-первая ракетка мира, легендарный Рафаэль Надаль.