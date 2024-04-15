Теннисист Котов потерпел поражение в первом круге турнира в Барселоне
Россиянин Павел Котов проиграл австрийцу Себастьяну Офнеру в первом круге турнира Ассоциации теннисистов‑профессионалов (ATP) в Барселоне.
Встреча завершилась со счетом 5:7, 6:3, 6:2 в пользу Офнера. Поединок продолжался 2 часа 16 минут.
В следующем раунде австрийский теннисист сыграет с греком Стефаносом Циципасом, посеянным под пятым номером.
ATP 500. Barcelona Open Banc Sabadell. Барселона (Испания). Грунт. Призовой фонд — около 2,8 млн евро
Первый круг
Себастьян Офнер (Австрия) — Павел Котов (Россия) — 5:7, 6:3, 6:2