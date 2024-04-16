Соболенко объяснила, почему в Восточной Европе полно звезд тенниса

29 спортсменок из топ-50 рейтинга WTA представляют этот регион. Особенно сильны школы в России и Чехии, но другие страны тоже не отстают.

© Чемпионат.com

Вторая ракетка мира Арина Соболенко на пресс-конференции перед стартом турнира в Штутгарте ответила на очень интересный вопрос. Журналисты попросили белоруску объяснить, почему большинство топ-теннисисток представляют страны Восточной Европы.

«Мы все выросли в тяжёлых условиях. Мы действительно крепкие люди и бойцы. Трудно сказать. Это единственное объяснение, которое приходит на ум. По крайней мере, ко мне это точно относится. Мне было нелегко, и я всегда боролась за свою мечту. Думаю, что мы такие как бы стойкие. В общем, не знаю», — сказала Соболенко.

Оригинальное мнение Арины, которое имеет право на жизнь. Топовых теннисисток из Восточной Европы, действительно, очень много. А ведь этот регион хоть и включает приличное количество стран, но почти все из них небольшие по площади и с малым числом населения.

Для начала стоит разобраться, какие государства стоит причислять к Восточной Европе. Если основываться на географических признаках, туда входят Беларусь, Болгария, Молдавия, Венгрия, Польша, Россия, Румыния, Словакия, Украина, Чехия, Литва, Латвия, Эстония, Албания, Сербия, Хорватия, Словения, Черногория. Восточная Европа часто отождествляется с Восточно-Европейской равниной, куда относится 14% территории Казахстана. Это государство тоже можно включить в список. Особенно с учётом того, что ведущие теннисистки Казахстана имеют российские корни.

Что же получается в итоге, если проанализировать текущий рейтинг WTA? В топ-10 ровно половина теннисисток из Восточной Европы: Ига Свёнтек (Польша), Арина Соболенко (Беларусь), Елена Рыбакина (Казахстан), Маркета Вондроушова (Чехия) и Елена Остапенко (Латвия). Причём Свёнтек и Соболенко являются двумя первыми ракетками мира, а Рыбакина – четвёртая.

Если брать топ-50 рейтинга, то доля спортсменок из Восточной Европы ещё увеличится. Список очень длинный: Дарья Касаткина, Екатерина Александрова, Людмила Самсонова, Вероника Кудерметова, Анастасия Павлюченкова, Анна Калинская, Анастасия Потапова, Мирра Андреева, Анна Блинкова (все — Россия), Каролина Мухова, Барбора Крейчикова, Линда Носкова, Мари Боузкова, Катержина Синякова, Каролина Плишкова (все — Чехия), Элина Свитолина, Марта Костюк, Ангелина Калинина, Даяна Ястремская, Леся Цуренко (все — Украина), Виктория Азаренко (Беларусь), Сорана Кырстя (Румыния), Донна Векич (Хорватия), Юлия Путинцева (Казахстан). 29 теннисисток из 50 лучших в мире – из Восточной Европы. С запасом больше половины.

Cтоит сделать скидку на то, что значительная часть перечисленных звёзд представляет Россию и Чехию, но это лишь свидетельствует о развитой школе тенниса в этих странах. Во многих других государствах Восточной Европы она тоже на достойном уровне. В топ-50 нет теннисисток из таких крупных стран Западной Европы, как Испания и Германия. Зато есть, к примеру, из совсем небольших Беларуси и Латвии.

Аргумент Соболенко по поводу крепкого характера и бойцовских качеств из-за воспитания в не самых простых условиях тоже имеет место быть. Теннис не терпит слабости. В WTA-туре ментальная стойкость, вероятно, имеет даже большее значение, чем в ATP.

Конечно, нельзя не упомянуть, что историческими лидерами по количеству побед на турнирах «Большого шлема» в Открытую эру являются американка Серена Уильямс (23), немка Штеффи Граф (22), австралийка Маргарет Корт (11, ещё 13 выиграла до Открытой эры), представительницы США Мартина Навратилова, Крис Эверт (обе — по 18), Моника Селеш (9). Хотя Навратилова родом из Чехословакии, а Селеш – из Югославии.

К тому же раньше страны Восточной Европы, которые входили в соцлагерь, не были слишком широко представлены в женском теннисе. С 1990-х ситуация постепенно начала меняться в лучшую сторону. Мария Шарапова выиграла пять мэйджоров, в том числе собрала карьерный «Шлем» в эпоху Серены. А после заката карьеры Уильямс теннисистки из Восточной Европы и вовсе вышли на первый план.

Сейчас в туре доминируют Свёнтек и Соболенко. Конкуренцию им пытается составить 20-летняя американка Кори Гауфф, но пока в целом всё-таки немного не дотягивает до их уровня. Свёнтек (22 года), Соболенко (25), Рыбакина (24) ещё довольно молодые, периодически появляются новые многообещающие юные игроки из России и Чехии. Есть все основания рассчитывать, что в обозримом будущем успешность теннисисток из Восточной Европы будет только нарастать.