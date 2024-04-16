Аванесян вышла в 1/8 финала турнира в Руане, где сыграет с Андреевой

В матче первого круга турнира категории WTA-250 в Руане (Франция) 67-я ракетка мира российская теннисистка Элина Аванесян одержала победу над представительницей Франции Фионой Ферро (144-я в рейтинге WTA). Встреча на стадионе «Киндарена» завершилась со счётом 6:2, 1:6, 7:5 в пользу российской спортсменки.

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Продолжительность матча составила 2 часа 14 минут. Элина Аванесян в этой встрече совершила двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету Фионы Ферро 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 10 заработанных.

В 1/8 финала грунтового турнира в Руане Элина Аванесян сыграет с 43-й ракеткой мира соотечественницей Миррой Андреевой. Женские соревнования в Руане завершатся 21 апреля.