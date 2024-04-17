Мирра Андреева вышла в третий круг теннисного турнира в Руане

Россиянка Мирра Андреева обыграла соотечественницу Элину Аванесян в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) во французском Руане.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:4 в пользу Андреевой, посеянной на турнире под 5-м номером. Аванесян выступала без номера посева. В четвертьфинале Андреева сыграет против победительницы матча между украинкой Ангелиной Калининой (3-й номер посева) и итальянкой Мартиной Тревизан (без номера посева).

Андреевой 16 лет, она занимает 43-е место в рейтинге WTA, на ее счету нет титулов под эгидой организации. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Уимблдона (2023) и Открытого чемпионата Австралии (2024).

Аванесян 21 год, она является 67-й ракеткой мира, в ее активе также нет побед на соревнованиях под эгидой WTA в одиночном разряде. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг на Открытом чемпионате Франции 2023 года.

Турнир в Руане проводится на грунтовых кортах и относится к категории WTA 250. Призовой фонд соревнований составляет $267 тыс. Действующей победительницей турнира является представительница Швейцарии Виктория Голубич.