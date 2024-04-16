Павлюченкова вышла во второй круг теннисного турнира в Руане
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла француженку Алис Роббе в матче первого круга турнира в Руане (Франция).
Встреча продолжалась 1 час 7 минут и завершилась со счетом 6:2, 6:2.
Во втором круге Павлюченкова сыграет с Арантой Рус из Нидерландов.
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Первый круг
Анастасия Павлюченкова (Россия) — Алис Роббе (Франция) — 6:2, 6:2