Павлюченкова вышла во второй круг теннисного турнира в Руане

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла француженку Алис Роббе в матче первого круга турнира в Руане (Франция).

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Встреча продолжалась 1 час 7 минут и завершилась со счетом 6:2, 6:2.

Во втором круге Павлюченкова сыграет с Арантой Рус из Нидерландов.

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Первый круг

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Алис Роббе (Франция) — 6:2, 6:2