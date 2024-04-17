Потапова обыграла Самсонову на теннисном турнире в Штутгарте

Россиянка Анастасия Потапова обыграла соотечественницу Людмилу Самсонову в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в германском Штутгарте.

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Встреча завершилась со счетом 6:4, 4:6, 6:3 в пользу Потаповой. Обе теннисистки не получили номер посева на турнире. В следующем круге Потапова сыграет против чешки Маркеты Вондроушовой (6-й номер посева).

Потаповой 23 года, она является 36-й ракеткой мира. В активе спортсменки две победы на соревнованиях под эгидой WTA в одиночном разряде. Трижды Потапова доходила до третьего круга на турнирах Большого шлема.

Самсоновой 25 лет, она занимает 17-е место в рейтинге WTA, на ее счету четыре титула под эгидой организации в одиночном разряде. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Уимблдона в 2021 году и Открытого чемпионата США в 2022 году. В составе сборной России Самсонова в 2021 году выиграла Кубок Билли Джин Кинг.

Турнир в Штутгарте проводится на грунтовых кортах и относится к категории WTA 500. Призовой фонд соревнований составляет $922 тыс. Действующей победительницей турнира является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши. Из россиянок турнир выигрывали Надежда Петрова (2006), Светлана Кузнецова (2009) и Мария Шарапова (2012-2014).