Надаль впервые за 9 лет проиграл во втором круге в Барселоне
Рафаэль Надаль уступил №11 рейтинга Алексу де Минауру со счетом 4:6, 1:6 во втором круге турнира в Барселоне.
Он выполнил 42 невынужденные ошибки и 11 ударов навылет.
Это самое раннее поражение на этом турнире для испанца с 2015-го. В прошлом году он играл в финале. Надаль выигрывал турнир в Барселоне 12 раз.
Испанец провел первый турнир с января этого года и второй с начала сезона.
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