Зверев неожиданно уступил 106-й ракетке мира

Пятая ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев в проиграл чилийцу Кристьяну Гарину (106-й в рейтинге ATP) в матче 1/4 финала грунтового турнира категории ATP-250 в Мюнхене (Германия). Игра завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу теннисиста из Чили.

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Встреча продолжалась 2 часа и 1 минуту. Первый сеяный на турнире Зверев три раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух заработанных. На счету Гарина два эйса, ни одной двойной оштбки двойные ошибки и два выигранных брейк-пойнта из шести.

Соперником Гарина в полуфинале турнира в Мюнхене станет Тэйлор Фритц (США), обыгравший в 1/4 финала Джека Дрейпера из Великобритании со счётом 4:6, 6:3, 7:6 (7:1).