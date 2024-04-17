Де Минор: никто не хочет, чтобы Рафа прекращал играть

11-я ракетка мира 25-летний австралиец Алекс де Минор рассказал о влиянии, которое оказал испанец Рафаэль Надаль на него и теннисное сообщество в целом.

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Напомним, во втором круге грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания) де Минор со счётом 7:5, 6:1 переиграл 37-летнего испанца.