Надаль: если и есть турнир, где стоит отдать все силы и умереть, то это «Ролан Гаррос»

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль после раннего поражения на грунтовом турнире категории ATP-500 в Барселоне (Испания) рассказал о своих дальнейших планах. Надаль всё же надеется проявить себя на «Ролан Гаррос» — 2024.

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Напомним, в матче второго круга Барселоны 37-летний Надаль со счётом 5:7, 1:6 проиграл 11-й ракетке мира, 25-летнему австралийцу Алексу де Минору (4).

«Я попытаюсь сделать ещё один шаг в Мадриде, потом – в Риме. Но если и есть турнир, где стоит отдать все силы и умереть, то это Париж», — сказал Надаль на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, Надаль 14 раз выигрывал титул на парижском мэйджоре. Это абсолютный рекорд в реалиях тенниса.