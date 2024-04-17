Циципас пробился в 1/8 финала турнира в Барселоне, переиграв Офнера

Восьмая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас пробился в 1/8 финала турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания).

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В матче 1/16 финала Циципас переиграл австрийца Себастьяна Офнера (43-й номер рейтинга АТР) со счётом 6:4, 7:5. Продолжительность матча составила 1 час и 36 минут.

За это время Циципас выполнил три подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Офнера пять эйсов, две двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 12.

В следующем раунде Циципас сыграет с испанцем Роберто Карбальесом-Баэной, который в своём матче победил Лоренцо Музетти (7:6 (7:4), 6:4).

Призовой фонд соревнований в Барселоне составляет $ 2 782 960. Турнир проходит с 15 по 21 апреля.