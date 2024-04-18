«Готова расплакаться». Соболенко — о снятии Бадосы с матча турнира в Штутгарте

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала снятие испанки Паулы Бадосы с очного матча второго круга турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).

«Я готова расплакаться, если честно. Мне так жаль Паулу. Я её обожаю. У меня не осталось никаких эмоций. Я несчастна. Просто хочу поблагодарить болельщиков, которые остались до конца матча», — сказала Соболенко после матча.

Напомним, Бадоса снялась с третьего сета при счёте 3:3. Ранее по ходу матча испанская теннисистка брала медицинский тайм-аут.

В следующем раунде соревнований Соболенко сыграет с победительницей противостояния Анастасия Потапова (Россия) — Маркета Вондроушова (Чехия). Грунтовый турнир в Штутгарте завершится 21 апреля.