Кудерметова проиграла Рыбакиной в матче 1/8 финала турнира в Штутгарте

19-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла пробиться в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).

В матче второго круга соревнований Кудерметова потерпела поражение от четвёртой ракетки мира представительницы Казахстана Елены Рыбакиной. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:3), 1:6, 6:4 в пользу казахстанской спортсменки.

Продолжительность матча составила 2 часа 35 минут. Рыбакина в этой встрече 9 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 9 заработанных. На счету Кудерметовой 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.

В четвертьфинале турнира в Штутгарте Рыбакина сыграет с победительницей противостояния Ясмине Паолини (Италия) — Онс Жабер (Тунис).