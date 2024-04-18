Потапова уступила во втором круге теннисного турнира в Штутгарте

Российская теннисистка Анастасия Потапова не смогла выйти в четвертьфинал турнира категории WTA 500 в Штутгарте.

© Матч ТВ

В матче второго круга Потапову обыграла чешка Маркета Вондроушева, получившая шестой номер посева. Встреча продолжалась 1 час 18 минут и завершилась со счетом 7:6 (7:5), 6:1.

В следующем раунде Вондроушева сыграет против белоруски Арины Соболенко (2‑й номер посева).

WTA 500. PORSCHE TENNIS GRAND PRIX. ШТУТГАРТ (ГЕРМАНИЯ). ГРУНТ. ПРИЗОВОЙ ФОНД — БОЛЕЕ 922 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ

ВТОРОЙ КРУГ

Маркета Вондроушева (Чехия, 6) — Анастасия Потапова (Россия) — 7:6 (7:5), 6:1