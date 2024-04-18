Павлюченкова проиграла 53-й ракетке мира во 2-м круге турнира в Руане

Олимпийская чемпионка 2020 года в миксте, финалистка «Ролан Гаррос» российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не сумела пробиться в четвертьфинальный раунд грунтового турнира категории WTA-250 в Руане (Франция).

В матче второго круга Павлюченкова (1) со счётом 3:6, 6:1, 3:6 проиграла 53-й ракетке мира, представительнице Нидерландов Аранче Рус.

Встреча теннисисток продлилась 2 часа и 14 минут. В её рамках Павлюченкова два раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету Рус один эйс, одна двойная ошибка и 7 реализованных брейк-пойнтов из 15.