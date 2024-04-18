Шестая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд стал лидером по количеству побед в 2024 году в официальных матчах. Сегодня, 18 апреля, он обыграл австралийца Джордана Томпсона (33-й номер рейтинга АТР) вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания). Победа над Томпсоном стала для Рууда 26-й в этом году.

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По данному показателю представитель Норвегии обошёл вторую ракетку мира итальянца Янника Синнера, на счету которого 25 выигранных матчей. Отметим, в прошлом году Рууду понадобилось 6 месяцев, чтобы одержать 26 побед за календарный год.

В следующем раунде турнира категории ATP-500 в Барселоне Рууд сыграет с итальянцем Маттео Арнальди, который в своём матче победил Марко Трунгеллити.