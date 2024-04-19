Бадоса разрыдалась в объятиях Соболенко

В четверг, 18 апреля, испанская теннисистка Паула Бадоса не смогла продолжить матч с второй ракеткой мира Ариной Соболенко из Беларуси в 1/8 финала турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). Она остановила игру в третьем сете при счёте 3:3. Ранее по ходу матча испанская теннисистка брала медицинский тайм-аут.

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По окончании матча Бадоса обменялась рукопожатиями с судьёй встречи, обнялась с Соболенко и расплакалась в её объятиях. Напомним, что спортсменки являются лучшими подругами в женском туре.

© Кадр из трансляции

© Кадр из трансляции

© Кадр из трансляции

В следующем раунде соревнований беларуская теннисистка сыграет с восьмой ракеткой мира Маркетой Вондроушовой из Чехии. Грунтовый турнир в Штутгарте проходит с 15 по 21 апреля. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек.