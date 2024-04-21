Рыбакина стала чемпионкой турнира WTA-500 в Штутгарте

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, четвёртая ракетка мира, стала чемпионкой грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). В своём матче финала спортсменка в двух сетах уверенно обыграла 27-ю ракетку мира украинку Марту Костюк. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2.

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Теннисистки провели на корте 1 час 9 минут. За это время Елена Рыбакина реализовала четыре брейк-пойнта из шести, спасла три брейк-пойнта соперницы (100%) и допустила две двойные ошибки. На счету Марты Костюк шесть двойных ошибок.

Для Елены Рыбакиной это третий титул в текущем сезоне. Ранее в 2024 году представительница Казахстана побеждала на хардовых турнирах категории WTA-500 в Брисбене (Австралия) и Абу-Даби (ОАЭ).