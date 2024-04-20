Мария Шарапова показала бурное празднование своего дня рождения
Известная российская теннисистка Мария Шарапова опубликовала в соцсетях ролик о своем дне рождения, пишет «Газета.Ru».
Мероприятие прошло накануне в Италии.
На кадрах видео 37-летняя титулованная спортсменка бурно радуется огромному количеству подаренных ей воздушных шариков, играет с ними.
Напомним, что Шарапова пять раз выигрывала турниры Большого шлема, 39 раз победила в турнирах WTA (36 — в одиночном разряде). Спортивную карьеру теннисистка завершила в 2020 году в возрасте 32 лет.
Раскрыт заработок Шараповой в теннисе
В июле 2022 года Мария родила сына Теодора от британского предпринимателя Александра Гилкса, с которым состоит в длительных отношениях.
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