Мария Шарапова показала бурное празднование своего дня рождения

Известная российская теннисистка Мария Шарапова опубликовала в соцсетях ролик о своем дне рождения, пишет «Газета.Ru».

Мероприятие прошло накануне в Италии.

На кадрах видео 37-летняя титулованная спортсменка бурно радуется огромному количеству подаренных ей воздушных шариков, играет с ними.

Напомним, что Шарапова пять раз выигрывала турниры Большого шлема, 39 раз победила в турнирах WTA (36 — в одиночном разряде). Спортивную карьеру теннисистка завершила в 2020 году в возрасте 32 лет.

Раскрыт заработок Шараповой в теннисе

В июле 2022 года Мария родила сына Теодора от британского предпринимателя Александра Гилкса, с которым состоит в длительных отношениях.