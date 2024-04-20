Экс‑первая ракетка мира объявила о завершении карьеры

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса объявила о завершении спортивной карьеры. Спортсменка не участвовала в турнирах с февраля 2023 года.

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— Я нервничала перед тем, как об этом объявить. Пришло время попрощаться. Это всё, что я успела сделать, — сказала на пресс‑конференции 30‑летняя Мугуруса, слова которой приводит Marca.

Мугуруса в 2017 году была первой ракеткой мира.

Она является победительницей открытого чемпионата Франции (2016), Уимблдона (2017) и Итогового турнира WTA (2021) в одиночном разряде. Источник:Marca