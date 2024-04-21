Циципас и Рууд второй раз за две недели сыграют в финале
Седьмая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас и шестая ракетка мира норвежец Каспер Рууд разыграют второй титул за две недели.
14 апреля Циципас и Рууд встретились в матче за титул на «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако). Тогда со счётом 6:1, 6:4 сильнее оказался грек.
Всего в официальных матчах теннисисты встречались пять раз, в трёх сильнее оказывался Циципас.
Финал турнира в Барселоне пройдёт в воскресенье, 21 апреля, 17:00 мск. Призовой фонд соревнований составляет € 2 782 960.
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