Циципас и Рууд второй раз за две недели сыграют в финале

Седьмая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас и шестая ракетка мира норвежец Каспер Рууд разыграют второй титул за две недели.

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14 апреля Циципас и Рууд встретились в матче за титул на «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако). Тогда со счётом 6:1, 6:4 сильнее оказался грек.

Всего в официальных матчах теннисисты встречались пять раз, в трёх сильнее оказывался Циципас.

Финал турнира в Барселоне пройдёт в воскресенье, 21 апреля, 17:00 мск. Призовой фонд соревнований составляет € 2 782 960.