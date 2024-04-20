Циципас высказался о встрече с Руудом в финале турнира в Барселоне

Греческий теннисист Стефанос Циципас, седьмая ракетка мира, высказался о встрече с шестой ракеткой мира из Норвегии Каспером Руудом в финале грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания). Неделей ранее спортсмены играли друг с другом в титульном матче «Мастерса» в Монте-Карло (Монако).

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