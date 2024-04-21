Пятая ракетка мира Пегула не выступит на турнире WTA 1000 в Мадриде

Американская теннисистка Джессика Пегула сообщила, что не примет участие в турнире категории WTA 1000 в Мадриде из‑за травмы.

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— Не самая приятная новость, но я получила травму на прошлой неделе перед турниром в Мадриде. К сожалению, я не готова играть. Благодарна за возможность провести время дома, надеюсь вернуться как можно скорее, — написала Пегула в социальной сети.

Американка занимает пятое место в мировом рейтинге. В активе 30‑летней спортсменки четыре титула WTA.

Турнир в столице Испании пройдет с 23 по 5 мая.